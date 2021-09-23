Промоутер сравнил Джошуа с "танком" перед супербоем против Усика
Эдди Хирн, который является промоутером Джошуа, высказался о состоянии британца перед боем против украинца Александра Усика
Об этом сообщает talkSPORT.
По словам Хирна, Джошуа подходит к бою против Усика в отличных кондициях.
"Я еще не видел Джошуа таким уверенным перед боем, как сейчас. Это может звучать иронично, ведь, вероятно, морально и технически это его самый сложный бой. Ему просто комфортно от того, что он делает. Джошуа уверен в своей технике, стратегии и своих планах. Я вижу его более спокойным, более сосредоточенным и опытным. Он закален. Он как танк", - сказал Эдди Хирн.
Поединок Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".
Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- 23 сентября стало известно, что на поединке между Энтони Джошуа и Александром Усиком будут работать судьи из Великобритании, США и Украины.
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