Промоутер спрогнозировал завершение карьеры Джошуа в случае второго поражения Усику

Об этом сообщает "Спорт 24" .



По словам Красюка, Джошуа в бою-реванше с Усиком должен сразиться за свою честь.



"Если Усик дважды подряд побьет Джошуа, то Энтони должен завершить карьеру. Ему в принципе не за что бороться. Сейчас речь идет не о деньгах. Сейчас речь идет об эго, о чести и достоинстве его как воина. И он как воин будет доказывать. "Потому что для него это последний шанс. Если он проиграет Усику дважды подряд - его карьера в принципе уже не имеет будущего", - сказал Александр Красюк.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).



Кличко проиграл Джошуа нокаутом в 2017 году и завершил после этого карьеру.