Промоутер спрогнозировал завершение карьеры Джошуа в случае второго поражения Усику
Генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк считает, что Энтони Джошуа завершит карьеру, если проиграет Александру Усику во второй раз
Об этом сообщает "Спорт 24" .
По словам Красюка, Джошуа в бою-реванше с Усиком должен сразиться за свою честь.
"Если Усик дважды подряд побьет Джошуа, то Энтони должен завершить карьеру. Ему в принципе не за что бороться. Сейчас речь идет не о деньгах. Сейчас речь идет об эго, о чести и достоинстве его как воина. И он как воин будет доказывать. "Потому что для него это последний шанс. Если он проиграет Усику дважды подряд - его карьера в принципе уже не имеет будущего", - сказал Александр Красюк.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Кличко проиграл Джошуа нокаутом в 2017 году и завершил после этого карьеру.
- Напомним, 17 ноября Тайсон Фьюри выразил желание провести следующий поединок против Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе.
- 24 ноября британский боксерТайсон Фьюри заявил, что очень хочет провести следующий бой против Александра Усика.
- 25 ноября Фьюри заявил, что сейчас ему интересны только бои против Усика и Джошуа.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.99
Покупка 26.99Продажа 27.26
-
EUR
Покупка 30.27Продажа 30.72
- Актуальное
- Важное