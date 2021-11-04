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Промоутер спрогнозировал финал битвы Усика, Фьюри и Джошуа за "трон" в хевивейте

4 ноября, 2021 четверг
09:35
Спорт

Промоутер Эдди Хирн заявил, что британский боксер Энтони Джошуа превзойдет соотечественника Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика в споре за звание абсолютного чемпиона мира

Об этом сообщает BoxingScene .

По его словам, Джошуа способен победить Фьюри и Усика и собрать все четыре титула в тяжелом весе.

"Сложно определить, кто самый сильный. Мне кажется, что Тайсон Фьюри лучше Александра Усика. Он сможет преодолеть его за счет габаритов, движения. Это было бы замечательное сражение, но, возможно, не самое интересное для просмотра. Честно скажу - мне кажется , Энтони может победить их обоих", - сказал Хирн, являющийся промоутером Джошуа.

Он выразил убеждение, что именно Джошуа является лучшим тяжеловесом мира, просто ему это нужно доказать.

"Если составлять сейчас рейтинг тяжеловесов, то Фьюри и Усик будут делить первое-второе места, Джошуа лишь третий, Уайлдер — пятый. Но я считаю, что на самом деле Джошуа — лучший тяжеловес в мире. Просто ему нужно снова это доказать", – отметил Хирн.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Весной 2022 британец и украинец должны встретиться в реванше.

Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).

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Бокс
Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
Деонтей Уайлдер
Эдди Хирн
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