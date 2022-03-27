Промоутер сообщил, когда состоится супербой Усика против Джошуа

Об этом сообщает TalkSPORT .



"У нас было четыре или пять предложений со всего мира по месту проведения боя. Это фактически раздельный бой, поэтому все хотят знать поступающие предложения. Мы хотели бы провести реванш в Великобритании, но было много значительных предложений по организации боя за границей. У нас были предложения из нескольких стран Ближнего Востока, Америки, Великобритании. Мы хотим, чтобы бой состоялся до конца июня, поэтому, вероятно, реванш будет в середине или конце месяца, самое позднее - в первую субботу июля, 2 числа", - сказал промоутер Эдди Хирн.



Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).



Контрактом на первый поединок был предусмотрен реванш.



У Усика было юридическое право покинуть Украину. У него трое несовершеннолетних детей. В начале войны боксер вступил в терроборону.

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