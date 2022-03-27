Промоутер сообщил, когда состоится супербой Усика против Джошуа
Промоутер Эдди Хирн заявил, что реванш Энтони Джошуа против Александра Усика состоится в конце июня-начале июля
Об этом сообщает TalkSPORT .
"У нас было четыре или пять предложений со всего мира по месту проведения боя. Это фактически раздельный бой, поэтому все хотят знать поступающие предложения. Мы хотели бы провести реванш в Великобритании, но было много значительных предложений по организации боя за границей. У нас были предложения из нескольких стран Ближнего Востока, Америки, Великобритании. Мы хотим, чтобы бой состоялся до конца июня, поэтому, вероятно, реванш будет в середине или конце месяца, самое позднее - в первую субботу июля, 2 числа", - сказал промоутер Эдди Хирн.
Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Контрактом на первый поединок был предусмотрен реванш.
У Усика было юридическое право покинуть Украину. У него трое несовершеннолетних детей. В начале войны боксер вступил в терроборону.
- 9 марта жена боксера Екатерина сообщила, что их здание обстреляли кадыровцы .
- Напомним, 20 марта Александр Усик и Василий Ломаченко получили разрешение покинуть Украину ради проведения чемпионских боев.
- 21 марта промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что второй поединок британского боксера против украинца Александра Усика состоится в июне 2022 года.
- 22 марта Василий Ломаченко отказался покидать Украину ради поединка против абсолютного чемпиона мира в легком весе австралийца Джорджа Камбососа.
- После этого стало известно, что украинский боксер Александр Усик проведет бой против британца Энтони Джошуа .
- 25 марта Усик заявил, что проведет бой против Джошуа , ведь таким образом он больше поможет нашей стране, чем в терробороне.
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