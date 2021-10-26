Промоутер сообщил, когда собирается провести бой Усик – Фьюри

Об этом сообщает Sky Sports.



"Вы можете спросить кого-либо в мире: "Кто лучший чемпион супертяжелого веса? Кто лучший?" Большинство назовет Фьюри, но не хочу сказать плохое о своем друге Усике. Он единственный в дивизионе, кто может конкурировать с Тайсоном, что у Энтони много шансов в реванше с Усиком", – сказал промоутер Боб Арум.

Тайсон Фьюри 10 октября нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).