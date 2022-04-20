Промоутер сообщил, когда определится окончательная дата супербоя Усика против Джошуа

Об этом сообщает talkSPORT .



По словам промоутера, все детали боя уже согласованы, только уточняется место проведения поединка.



"Переговоры о реванше с Усиком закончены, все уже согласовано. Реванш Энтони Джошуа против Александра Усика полностью состоится. Сейчас мы уточняем место проведения боя, команда Усика на этой неделе находится в Лондоне, поэтому мы собираемся встретиться вместе с ними. Я думаю, что через два недели мы окончательно определимся с датой. Это будет июль", – сказал промоутер Эдди Хирн.

Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).



Контрактом на первый поединок был предусмотрен реванш.

8 апреля инсайдер Дэн Рафал заявил , что второй бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится 23 июля.

12 апреля сообщалось, что украинский боксер Александр Усик отказывается проводить второй поединок против британца Энтони Джошуа в Великобритании.

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