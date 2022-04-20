Промоутер сообщил, когда определится окончательная дата супербоя Усика против Джошуа
Промоутер Эдди Хирн заявил, что через две недели определится окончательная дата супербоя Александра Усика против Энтони Джошуа
Об этом сообщает talkSPORT .
По словам промоутера, все детали боя уже согласованы, только уточняется место проведения поединка.
"Переговоры о реванше с Усиком закончены, все уже согласовано. Реванш Энтони Джошуа против Александра Усика полностью состоится. Сейчас мы уточняем место проведения боя, команда Усика на этой неделе находится в Лондоне, поэтому мы собираемся встретиться вместе с ними. Я думаю, что через два недели мы окончательно определимся с датой. Это будет июль", – сказал промоутер Эдди Хирн.
Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Контрактом на первый поединок был предусмотрен реванш.
- 8 апреля инсайдер Дэн Рафал заявил , что второй бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится 23 июля.
- 12 апреля сообщалось, что украинский боксер Александр Усик отказывается проводить второй поединок против британца Энтони Джошуа в Великобритании.
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