Промоутер рассказал, в каком весе возможно бой Усика с лучшим боксером мира
Бой украинского боксера Александра Усика против мексиканца Сауля Альвареса может произойти в промежуточном весе
Об этом заявил промоутер мексиканца Эдди Хирн в интервью iFL TV.
По его словам, Альварес готов встретиться с Усиком, а боксеры могут подраться в промежуточной категории.
"Я думаю, что Канело бился бы с Усиком. Конечно же, их поединок должен пройти в договорном весе. Лично я не представляю возвращение Александра в первый тяжелый вес", - сказал Хирн.
Усик, в свою очередь, заявил, что ему интересна идея боя с Альваресом, но он не знает, состоится ли встреча.
"Возможно. Я не знаю. Пока это только разговоры", – сказал Усик.
Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг). Александр Усик чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 15 декабря Всемирный боксерский совет назвал лучшим бойцом 2021 Сауля Альвареса.
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