Промоутер рассказал, с кем Джошуа сразится после Усика

Об этом сообщает vRINGe.com .

По его словам, Джошуа все равно, с кем драться - Тайсоном Фьюри или Деонтеем Уайлдером, ведь его интересует исключительно титул WBC (Всемирного боксерского совета), за который будут сражаться британец и американец.

"Нас интересует тот, у кого есть пояс. Дело никогда не было в Фьюри. Главное - пояс WBC и звание абсолютного чемпиона. Есть у меня предчувствие, что бой Фьюри - Уайлдер не состоятся и 9 октября. Надеюсь, что произойдет , но не уверен. К тому же, Джошуа должен позаботиться об Усике. А это будет очень сложный поединок. но кто бы ни выиграл этот бой, Фьюри или Уайлдер станут целью, потому что все направлено на определение абсолютного чемпиона. И все по порядке - сначала Усик, 25 сентября "", - сказал Хирн.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC.

Напомним, 20 июля о бое между Александром Усиком и Джошуа было объявлено официально .

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