Об этом сообщает BoxingNews24 .

По словам Хирна, эксчемпион мира в сверхтяжелом весе вернется на ринг в декабре 2022 или январе 2023 года, а один из следующих его соперников станет Диллиан Уайт.

"Следующим шагом для Эй Джея будет бой в декабре или январе против соперника по топ-15. Он должен показать доминирующее выступление. Джошуа должен вернуться на победный путь, а затем оставаться активным. Я хочу, чтобы он провел четыре боя в 2023 году. Считаю , что поединок с Диллианом Уайтом является обязательным для британской публики", – сказал Хирн.

Энтони Джошуа провел два предыдущих поединка против Александра Усика, дважды проиграл украинцу по очкам и потерял титулы чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Джошуа проигрывал Уайту на любительском ринге и взял реванш у него среди профессионалов в 2015 году, когда победил нокаутом в седьмом раунде.

20 августа Александр Усик одолел Энтони Джошуа .

Джошуа после поражения выбросил чемпионские пояса украинца за пределы ринга и не сдержал слез на пресс-конференции.

22 августа Энтони Джошуа заявил, что намерен вернуться на ринг после поражения от Александра Усика в декабре 2022 года.

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