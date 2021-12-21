Промоутер рассказал, почему Фьюри вынужден отказаться от супербоя с Усиком

Об этом заявил промоутер соперника чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Эдди Хирн, сообщает BoxingNews24.

По его словам, Тайсон Фьюри будет вынужден отказаться от идеи немедленного проведения поединка за звание абсолютного чемпиона мира против украинца Александра Усика, потому что потеряет титул WBC, обязательным претендентом на который назначен Диллиан Вайт.

"Ему приказали драться с Диллианом, и у него нет выбора. Я не думаю, что Фьюри откажется от титула и поединка с Уайтом. Он примет бой. Тайсон уверен в себе, но и мы уверены, что Диллиан может победить его. В любом случае это хороший поединок", - сказал Хирн.

Он добавил, что Уайт не думает о других вариантах, кроме боя за титул WBC.

"Мы сейчас не рассматриваем другие варианты. Наш приоритет – это бой за титул чемпиона мира по версии WBC. Если Тайсон откажется от поединка с Диллианом, то Уайт сразится за титул с кем-то другим", – убежден Хирн.

Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у британца титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Весной 2022 года запланирован реванш между Усиком и Джошуа, который был предусмотрен контрактом на первый бой.