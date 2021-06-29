Промоутер рассказал, почему Джошуа не мог решиться на бой с Усиком

Об этом сообщает BoxOffice .



Красюк объяснил, почему Джошуа долго не решался на бой.



"Не секрет, что мы заинтересованы в этом поединке, наверное, больше, чем Джошуа. Не возможно, а точно. Для Джошуа - это риск и не так много денег как за бой с Фьюри. Он осознает риск, поэтому он долго решался на этот бой, хотя он присутствовал на поединке Усика с Чисорой и после этого он сказал: "Я готов, без проблем", - сказал промоутер Александр Красюк.

Ожидается, что поединок между украинцем и британцем пройдет в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм" 25 сентября.

Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа является чемпионом WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).