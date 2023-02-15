Промоутер рассказал обнадеживающие новости по поводу супербоя Усик - Фьюри

Об этом сообщает talkSPORT.

"Мы очень, очень близки к подписанию соглашения на бой с Усиком. Очень, очень близки. Представители Александра прилетят 15 февраля, надеюсь, мы получим какие-то новости для всех. Мы близки к тому, чтобы это сделать. Мы встретимся 15 февраля. Вместе с мной на матч "Арсенал" – "Ман Сити" поедет его промоутер Красюк. Надеюсь, если смогу его достаточно напоить вином, мы сможем заключить соглашение. Встречаемся с ним, чтобы согласовать разные сценарии, чтобы бой состоялся", - сказал промоутер Фрэнк Уоррен.

По словам представителя Фьюри, в переговорах по бою наступает переломный момент.

"Место проведения поединка – это главное. Понятно, что мы подстраховались и с датой 29 апреля, и с "Уэмбли". Я хотел бы увидеть этот поединок именно здесь, чтобы побить рекорды. Но с точки зрения боксеров и их банковских счетов, они хотели бы максимизировать то, что могут заработать за историческое сражение. Ситуация такова, что ее нужно решить на этой неделе, потому что иначе этого боя просто не произойдет. Будет плохо для бокса и для всех в спорте, если мы этого не сделаем", - сказал Уоррен.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).