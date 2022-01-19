Промоутер рассказал об ошибке, из-за которой Ломаченко лишился всех титулов

Об этом сообщает FightHype.com .

По его словам, Ломаченко поступил бессмысленно, когда перед боем с Лопесом скрыл, что травмирован и по этой причине потерял титулы.

"Честно говоря, я был шокирован, когда увидел выступление Ломаченко с Лопесом. Но через два дня после боя Василий посетил врача и ему провели операцию на плече. Так что это никакие не выдумки. Правда, я не понимаю, почему он не сообщил нам об этом , чтобы мы могли перенести бой, но есть то, что имеем", - сказал Арум.

В октябре 2020 года тогдашний обладатель пояса IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе (до 61,2 кг) Теофимо Лопес нанес поражение Василию Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира и лишил его титулов WBC (Всемирной боксер боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

Напомним, 18 января сообщалось, что Василий Ломаченко ведет переговоры о поединке с Джорджем Камбососом.

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