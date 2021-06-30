Промоутер рассказал о "тайном оружии", которое Усик получит перед боем с Джошуа

Об этом сообщает Sky Sports .

По словам Боба Арума, который является промоутером украинского боксера Василия Ломаченко, Александра Усика к бою с Энтони Джошуа будет готовить Анатолий Ломаченко.

"Я общался с Эгисом Климасом, менеджером Василия Ломаченко и Александра Усика. Он разговаривал с отцом Ломаченко, который согласился как следует подготовить Усика к бою против Джошуа", - сказал Арум.

Анатолий Ломаченко в 2018 году готовил Александра Усика до победного поединка за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) против россиянина Мурата Гассиев.

Сейчас Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа является чемпионом WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Ожидается, что поединок между украинцем и британцем пройдет в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм" 25 сентября.

Напомним, 26 июня стало известно, что поединок между украинцем Александр Усик и британцем Энтони Джошуа состоится 25 сентября .

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