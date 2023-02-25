Об этом промоутер украинца Александр Красюк заявил в интервью BoxOffice .

По его словам, несмотря на оптимизм, по организации поединка за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе против Фьюри, команда Усика имеет запасной вариант – обязательную защиту титула WBA (Всемирной боксерской ассоциации) – против Дюбуа.

"У нас есть план Б. В случае, если этот поединок не состоится, Александр должен начать отвечать за свои пояса перед обязательными претендентами. Нашим следующим обязательным претендентом является Дюбуа. Если наш большой поединок не состоится, мы перейдем к организации поединка с обязательным претендентом WBA", – рассказал Красюк.

Он уточнил, что это произойдет, если британец восстановится от травмы, которую получил боксируя в андеркарте поединка между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой.

Александр Усик владеет титулами WBA, WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).