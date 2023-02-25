Промоутер рассказал о плане Усика, на случай срыва боя с Фьюри
Украинский боксер Александр Усик, в случае срыва боя с Тайсоном Фьюри, встретится с другим британцем - Даниэлем Дюбуа
Об этом промоутер украинца Александр Красюк заявил в интервью BoxOffice .
По его словам, несмотря на оптимизм, по организации поединка за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе против Фьюри, команда Усика имеет запасной вариант – обязательную защиту титула WBA (Всемирной боксерской ассоциации) – против Дюбуа.
"У нас есть план Б. В случае, если этот поединок не состоится, Александр должен начать отвечать за свои пояса перед обязательными претендентами. Нашим следующим обязательным претендентом является Дюбуа. Если наш большой поединок не состоится, мы перейдем к организации поединка с обязательным претендентом WBA", – рассказал Красюк.
Он уточнил, что это произойдет, если британец восстановится от травмы, которую получил боксируя в андеркарте поединка между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой.
Александр Усик владеет титулами WBA, WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
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24 февраля Александр Красюк заявил , что бой Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится 29 апреля в Лондоне.
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