Промоутер рассказал о ключевом пункте в контракте на поединок Усик - Джошуа
Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что в контракте на бой украинского боксера с британцем Энтони Джошуа предусмотрена возможность реванша
Об этом сообщает Tribuna.com .
По словам Красюка, в контракте на поединок прописано опцию реванша, которая будет задействовано в случае победы Усика над Джошуа в первом бою, который состоится 25 сентября в Лондоне.
"В контракте прописан пункт о реванше в случае победы Александра Усика. То есть, в наиболее вероятном случае. Знаю, что Усик победит, а вот в каком раунде - не знаю", - сказал Красюк.
Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа является чемпионом WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 20 июля о бое между Александром Усиком и Джошуа было объявлено официально .
- Джошуа, заявил, что в поединке с Александром Усиком снова ставит все свои достижения на карту .
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