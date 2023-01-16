Об этом сообщает BoxingScene.

По словам промоутера британца Боба Арума, украинец требует, чтобы призовые в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе с Фьюри распределялись в пропорции 50 на 50, однако, если встреча состоится в Лондоне, британец не согласится на такие условия.

"Все согласились, что если предложение из Саудовской Аравии будет реальным, мы на него согласимся.

Если нет, мы проведем бой на "Уэмбли". А дальше нужно говорить о процентах, потому что Усик хочет 50 на 50. Это неправильно, если бой состоится на "Уэмбли", потому что на поединке будет 95 тыс. британцев и большие британские деньги за просмотр, поэтому Тайсон заслуживает львиной доли", – рассказал Арум.

Он добавил, что надеется увидеть конкретное предложение из Саудовской Аравии на этой неделе.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

24 декабря Тайсон Фьюри согласился встретиться с Александром Усиком в начале 2023 года.

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