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Промоутер рассказал о финансовых требованиях Усика в бою против Фьюри

16 января, 2023 понедельник
16:48
Спорт

Украинский боксер Александр Усик требует, чтобы призовые за поединок против британца Тайсона Фьюри были распределены поровну

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам промоутера британца Боба Арума, украинец требует, чтобы призовые в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе с Фьюри распределялись в пропорции 50 на 50, однако, если встреча состоится в Лондоне, британец не согласится на такие условия.

"Все согласились, что если предложение из Саудовской Аравии будет реальным, мы на него согласимся.

Если нет, мы проведем бой на "Уэмбли". А дальше нужно говорить о процентах, потому что Усик хочет 50 на 50. Это неправильно, если бой состоится на "Уэмбли", потому что на поединке будет 95 тыс. британцев и большие британские деньги за просмотр, поэтому Тайсон заслуживает львиной доли", – рассказал Арум.

Он добавил, что надеется увидеть конкретное предложение из Саудовской Аравии на этой неделе.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

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Бокс
Тайсон Фьюри
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