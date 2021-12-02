Промоутер рассказал, кто станет следующим соперником Фьюри, который стремится сразиться с Усиком
Промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что хочет видеть следующим соперником британского боксера его соотечественника – Диллиана Вайта
Об этом сообщает vRINGe.com .
По словам Арума, он хочет в следующем поединке видеть соперником Фьюри обладателя "временного" пояса чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) Вайта.
"Я думаю, что в следующем бою Тайсон должен встретиться с Диллианом Уайтом. Нам нужно двигаться дальше, найти дату и соперника для Фьюри. И, по-моему, будет логичным, если он встретится с Уайтом", - сказал Арум.
Он добавил, что в целом Фьюри планирует провести в 2022 году три боя.
"Тайсон хотел бы выйти в ринг в конце февраля или в марте, а всего провести в 2022 году по меньшей мере три боя. Будем надеяться, что все сложится, Фьюри готов сразиться с кем угодно. Я действительно верю, что он выдающийся тяжеловес и нет никого, с кем бы он избегал встречи", - заверил Арум.
В то же время сам Тайсон Фьюри, владеющий титулом WBC, неоднократно заявлял, что стремится провести следующий поединок против украинца Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC.
-
Напомним, 17 ноября Тайсон Фьюри выразил желание провести следующий поединок против Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.21
Покупка 27.21Продажа 27.48
-
EUR
Покупка 30.72Продажа 31.13
- Актуальное
- Важное