Промоутер рассказал, кто станет следующим соперником Фьюри, который стремится сразиться с Усиком

Об этом сообщает vRINGe.com .

По словам Арума, он хочет в следующем поединке видеть соперником Фьюри обладателя "временного" пояса чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) Вайта.

"Я думаю, что в следующем бою Тайсон должен встретиться с Диллианом Уайтом. Нам нужно двигаться дальше, найти дату и соперника для Фьюри. И, по-моему, будет логичным, если он встретится с Уайтом", - сказал Арум.

Он добавил, что в целом Фьюри планирует провести в 2022 году три боя.

"Тайсон хотел бы выйти в ринг в конце февраля или в марте, а всего провести в 2022 году по меньшей мере три боя. Будем надеяться, что все сложится, Фьюри готов сразиться с кем угодно. Я действительно верю, что он выдающийся тяжеловес и нет никого, с кем бы он избегал встречи", - заверил Арум.

В то же время сам Тайсон Фьюри, владеющий титулом WBC, неоднократно заявлял, что стремится провести следующий поединок против украинца Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC.

Напомним, 17 ноября Тайсон Фьюри выразил желание провести следующий поединок против Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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