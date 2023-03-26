Промоутер рассказал, кто из претендентов на титул Усика опаснее Фьюри
Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что самым опасным среди претендентов на титулы украинца считает британца Джо Джойса
Об этом Красюк рассказал в комментарии Fighting On The Inside Podcast .
По его словам, самым опасным из трех обязательных претендентов на титул он считает Джо Джойса.
"У нас есть три обязательных претендента – Даниэль Дюбуа, номер один по правилам WBA, а затем IBF – Филипп Хргович, который номер два и чемпион WBO Джо Джойс. Я считаю, что самый сложный тест для Усика – это Джо Джойс. Это будет Это может быть даже более сложный поединок, чем с Тайсоном Фьюри", - сказал Красюк.
Александр Усик владеет титулами WBA, WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
Усик и Джойс встречались в полупрофессиональной Всемирной серии бокса в 2013 году, украинец победил британца по очкам.
- 22 марта стало известно, что Усик прекратил переговоры с Фьюри и проведет сражение с одним из обязательных претендентов на свои три титула.
- Промоутер украинца Александр Красюк объявил, что Александр Усик после срыва поединка с Тайсоном Фьюри начнет переговоры с другим британцем – Даниэлем Дюбуа.
- 25 марта стало известно, что Тайсон Фьюри планирует провести следующий бой летом 2023 против Джо Джойса.
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