Об этом Красюк рассказал в комментарии Fighting On The Inside Podcast .

По его словам, самым опасным из трех обязательных претендентов на титул он считает Джо Джойса.

"У нас есть три обязательных претендента – Даниэль Дюбуа, номер один по правилам WBA, а затем IBF – Филипп Хргович, который номер два и чемпион WBO Джо Джойс. Я считаю, что самый сложный тест для Усика – это Джо Джойс. Это будет Это может быть даже более сложный поединок, чем с Тайсоном Фьюри", - сказал Красюк.

Александр Усик владеет титулами WBA, WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Усик и Джойс встречались в полупрофессиональной Всемирной серии бокса в 2013 году, украинец победил британца по очкам.