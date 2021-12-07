Промоутер рассказал, кто будет следующим соперником Ломаченко
Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что хочет видеть следующим соперником украинского боксера американца Шакура Стивенсона
Об этом сообщает vRINGe.com .
По его словам, он хочет в первой половине 2022 года устроить Ломаченко поединок со Стивенсоном, который может состояться как в легком (до 61,2 кг), так и в полулегком весе (до 59 кг), где раньше выступал украинец.
"Лома против Шакура – это именно тот бой, который я хотел бы сделать следующим. Думаю, это большой бой. Его можно провести в легком весе или во втором полулегком. Такому бою не нужны титулы на кону – он может состояться даже в договорном весе. Лома против Шакура – это не просто бой, это PPV-бой", - сказал Арум, подразумевая, что поединок можно будет транслировать по системе платных трансляций – Pay-per-view.
Василий Ломаченко является бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях – полулегкой (до 57,2 кг), второй полулегкой и легкой.
24-летний Шакур Стивенсон выиграл на профессиональном ринге все 17 боев. Он является чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации) во втором полулегком весе серебряным призером Олимпиады-2016 в категории до 56 кг.
Василий Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке встретится с бывшим чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми из Ганы.
- Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос заявил , что бой с Василием Ломаченко не является для него приоритетным.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.21
Покупка 27.21Продажа 27.45
-
EUR
Покупка 30.61Продажа 31.02
- Актуальное
- Важное