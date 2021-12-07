Промоутер рассказал, кто будет следующим соперником Ломаченко

Об этом сообщает vRINGe.com .

По его словам, он хочет в первой половине 2022 года устроить Ломаченко поединок со Стивенсоном, который может состояться как в легком (до 61,2 кг), так и в полулегком весе (до 59 кг), где раньше выступал украинец.

"Лома против Шакура – это именно тот бой, который я хотел бы сделать следующим. Думаю, это большой бой. Его можно провести в легком весе или во втором полулегком. Такому бою не нужны титулы на кону – он может состояться даже в договорном весе. Лома против Шакура – это не просто бой, это PPV-бой", - сказал Арум, подразумевая, что поединок можно будет транслировать по системе платных трансляций – Pay-per-view.

Василий Ломаченко является бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях – полулегкой (до 57,2 кг), второй полулегкой и легкой.

24-летний Шакур Стивенсон выиграл на профессиональном ринге все 17 боев. Он является чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации) во втором полулегком весе серебряным призером Олимпиады-2016 в категории до 56 кг.

Василий Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке встретится с бывшим чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми из Ганы.