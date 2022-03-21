Промоутер рассказал, когда Усик проведет второй бой против Джошуа

Об этом сообщает talkSPORT .

По словам Хирна, он уверен, что, несмотря на войну в Украине, следующим соперником Джошуа станет Усик, а сам поединок состоится в июне.

"AJ против Усика сейчас? Я думаю, что этот бой будет. Я действительно думаю, что этот бой будет следующим и пройдет в июне", – сказал Хирн.

Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Контрактом на первый поединок был предусмотрен реванш.