Промоутер рассказал, когда Усик проведет второй бой против Джошуа
Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что второй поединок британского боксера против украинца Александра Усика состоится в июне 2022 года
Об этом сообщает talkSPORT .
По словам Хирна, он уверен, что, несмотря на войну в Украине, следующим соперником Джошуа станет Усик, а сам поединок состоится в июне.
"AJ против Усика сейчас? Я думаю, что этот бой будет. Я действительно думаю, что этот бой будет следующим и пройдет в июне", – сказал Хирн.
Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Контрактом на первый поединок был предусмотрен реванш.
- Напомним, 20 марта Александр Усик и Василий Ломаченко получили разрешение покинуть Украину ради проведения чемпионских боев.
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