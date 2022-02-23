Промоутер рассказал, когда состоится второй бой Усик - Джошуа

Об этом он заявил в интервью Matchroom Boxing.

По словам Хирна, контракт на бой Усик - Джошуа уже подписан, а он хочет организовать его в мае.

"Май - это еще очень реалистичный месяц для этого боя. Сейчас я общаюсь с Александром Красюком и Эгисом Климасом. Нам не нужно заключать договор. Он уже есть, подписан контракт. Нужно согласовать место проведения и дату. Это неизбежно должно произойти", - сказал Хирн.

Он добавил, что поединок может состояться на Ближнем Востоке или в Великобритании.

"Есть много городов, которые очень заинтересованы в проведении этого боя. На прошлой неделе я посетил ряд стран на Ближнем Востоке. Я поговорил с Дэниелом Леви, и он с удовольствием снова организовал бы реванш на стадионе "Тоттенгема". Я хочу, чтобы бой Усика и Джошуа состоялся в Великобритании, но Александр, конечно, тоже скажет свое слово. Они пожелают провести бой там, где можно будет заработать больше денег", - рассказал Хирн.

Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 29 января американский промоутер Боб Арум заявил, что Александр Усик и Энтони Джошуа проведут реванш в июне 2022 года.

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