Промоутер рассказал, когда состоится супербой Усик – Фьюри

Об этом сообщает Sky Sports .

По словам Дюбефа, оба боксера хотят этого поединка и настроены провести его в 2023 году.

"Думаю, ни у кого нет сомнений, что бой Фьюри с Усиком необходим. Его хотят оба боксера, фаны, это кульминационный момент для чемпиона в сверхтяжелом весе", - сказал Дюбеф, возглавляющий промоутерскую компания Top Rank, сотрудничающую с Фьюри.

Он добавил, что британец намерен провести следующий бой в декабре, но пока не определился с соперником, которым может стать сириец Махмут Чарр, или Дерек Чисора из Великобритании.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

19 сентября стало известно, что Александр Усик, в случае отказа от боя Тайсона Фьюри,встретится с победителем поединка между Деонтеем Уайлдером и Робертом Гелениусом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb