Промоутер рассказал, когда состоится супербой Усик – Фьюри
Президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дюбеф заявил, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится в 2023 году
Об этом сообщает Sky Sports .
По словам Дюбефа, оба боксера хотят этого поединка и настроены провести его в 2023 году.
"Думаю, ни у кого нет сомнений, что бой Фьюри с Усиком необходим. Его хотят оба боксера, фаны, это кульминационный момент для чемпиона в сверхтяжелом весе", - сказал Дюбеф, возглавляющий промоутерскую компания Top Rank, сотрудничающую с Фьюри.
Он добавил, что британец намерен провести следующий бой в декабре, но пока не определился с соперником, которым может стать сириец Махмут Чарр, или Дерек Чисора из Великобритании.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
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19 сентября стало известно, что Александр Усик, в случае отказа от боя Тайсона Фьюри,встретится с победителем поединка между Деонтеем Уайлдером и Робертом Гелениусом.
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