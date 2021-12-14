Промоутер рассказал, когда состоится бой Фьюри с Усиком

Об этом заявил сопромоутер британца Фрэнк Уоррен, сообщает Daily Star .

По его словам, сейчас Тайсон Фьюри начал переговоры с обязательным претендентом на титул WBC (Всемирного боксерского совета) Диллианом Уайтом из Великобритании.

"Тайсону Фьюри было приказано начать переговоры с Диллианом Уайтом о защите титула WBC в сверхтяжелом весе. Уайт получит свой шанс, когда мы достигнем договоренности о контракте и он сможет увидеть, что такое бокс в сверхтяжелом весе элитного уровня. Хотел бы увидеть этот поединок. в феврале или марте в Великобритании", - сказал Уоррен.

Он добавил, что после этого Фьюри планирует встретиться с победителем боя между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

"Похоже, следующим соперником Фьюри будет Уайт, а затем мы перейдем к поединку летом против Александра Усика или Энтони Джошуа за звание абсолютного чемпиона. Это увлекательные времена для супертяжелого дивизиона", - сказал Уоррен.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Весной 2022 года запланирован реванш между Усиком и Джошуа, который был предусмотрен контрактом на первый бой.

Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).