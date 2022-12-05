Об этом он рассказал в интервью International Boxing News.

По его словам, о бое Ломаченко против абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) Хейни был объявлен в течение нескольких недель.

"Надеюсь, что мы сделаем анонс в течение нескольких ближайших недель и устроим этот бой до середины марта. Пока мы точно не знаем, где пройдет поединок. Он может состояться на Ближнем Востоке, в Лас-Вегасе или на Madison Square Garden в Нью-Йорке" ", – сказал Арум.

1 ноября Василий Ломаченко был назначен обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет Дэвин Хейни.

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