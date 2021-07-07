Промоутер рассказал, когда будет подписан контракт на бой Усик - Джошуа
Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что контракт на бой украинского боксера против британца Энтони Джошуа будет подписан в ближайшие дни
Об этом он заявил в интервью VideoBoxing.
По словам Красюка, он отправил команде Джошуа финальную версию соглашения, под которым вскоре будут поставлены подписи.
"Продолжаем согласительную работу по контракту Усик - Джошуа. Осталось несколько пунктов, которые нужно уладить. Утром 6 июля отправили финальную версию с нашей стороны для отчета и подписания. В ближайшие несколько дней контракт будет подписан", - сказал Красюк.
Он заверил, что команда Усика не торговалась ни по одному пункту, поскольку было достаточно прозрачное понимание распределения гонораров.
"Matchroom Boxing является промоутером Джошуа, поэтому в любом случае они всегда будут перетягивать весы на его сторону. Наша задача состоит в том, чтобы перетягивать весы на сторону Усика и все уравновешивать. Все принципиальные, краеугольные камни мы уже обсудили и внесли в контракт ", - заверил Красюк.
Усик является обязательным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе. Джошуа является чемпионом организации и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Ожидается, что бой между британцем и украинцем состоится 25 сентября в Лондоне.
- Бывший тренер Александра Усика американец Джеймс Али Башир заявил, что для победы над британцем Энтони Джошуа украинец должен быть мобильным все 12 раундов .
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