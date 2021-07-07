Промоутер рассказал, когда будет подписан контракт на бой Усик - Джошуа

Об этом он заявил в интервью VideoBoxing.

По словам Красюка, он отправил команде Джошуа финальную версию соглашения, под которым вскоре будут поставлены подписи.

"Продолжаем согласительную работу по контракту Усик - Джошуа. Осталось несколько пунктов, которые нужно уладить. Утром 6 июля отправили финальную версию с нашей стороны для отчета и подписания. В ближайшие несколько дней контракт будет подписан", - сказал Красюк.

Он заверил, что команда Усика не торговалась ни по одному пункту, поскольку было достаточно прозрачное понимание распределения гонораров.

"Matchroom Boxing является промоутером Джошуа, поэтому в любом случае они всегда будут перетягивать весы на его сторону. Наша задача состоит в том, чтобы перетягивать весы на сторону Усика и все уравновешивать. Все принципиальные, краеугольные камни мы уже обсудили и внесли в контракт ", - заверил Красюк.

Усик является обязательным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе. Джошуа является чемпионом организации и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Ожидается, что бой между британцем и украинцем состоится 25 сентября в Лондоне.