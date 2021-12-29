Промоутер рассказал, когда Беринчик проведет чемпионское сражение в категории Ломаченко
Промоутер Дениса Беринчика Александр Красюк заявил, что украинский боксер в 2022 году проведет бой за титул чемпиона мира в легком весе
Об этом Красюк сказал в эфире YouTube-канала BoxOffice.
По его словам, он верит, что в 2022 году Денис Беринчик проведет бой за звание чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг), где выступает другой украинский боксер - Василий Ломаченко.
"В 2022 году Беринчик проведет бой за титул чемпиона мира. Я должен в это верить. Будет у него бой за титул чемпиона мира. Обязательно будет. Причем не благодаря, а вопреки", - убежден Красюк.
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Денис Беринчик является обладателем титула Всемирной боксерской организации - WBO International. Абсолютным чемпионом мира в легком весе является австралиец Джордж Камбосос. Кроме того, в дивизионе есть несколько "регулярных" чемпионов. Американец Дэвин Хейни владеет соответствующим поясом по версии WBC (Всемирного боксерского совета), а его соотечественник Джервонта Дэвис - по версии WBA (Всемирной боксерской федерации).
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29 декабря стало известно, что Джордж Камбосос дал согласие провести поединок против Василия Ломаченко.
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