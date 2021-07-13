Промоутер рассказал, какую роль играет Кличко в подготовке Усика к бою с Джошуа
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко поможет другому украинскому боксеру - Александру Усику - готовиться к бою с британцем Энтони Джошуа
Об этом заявил промоутер Александра Усика Александр Красюк, сообщает Luckypunch.net.
По его словам, Кличко поделится опытом с Усиком перед его поединком против Джошуа.
"Владимир Кличко однозначно поделится своим опытом с Александром перед боем с Джошуа. Я в этом уверен", - сказал Красюк.
Кличко проиграл Джошуа нокаутом в 2017 году и завершил после этого карьера.
Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) и имеет 25 сентября встретиться с Джошуа. Британец является чемпионом WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
-
Напомним, 7 июля Александр Красюк заявил, что в случае победы Александра Усика над Джошуа, украинский и британский боксеры встретятся в реванше.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.16
Покупка 27.16Продажа 27.38
-
EUR
Покупка 32.1Продажа 32.48
- Актуальное
- Важное