Промоутер рассказал, какую роль играет Кличко в подготовке Усика к бою с Джошуа

Об этом заявил промоутер Александра Усика Александр Красюк, сообщает Luckypunch.net.

По его словам, Кличко поделится опытом с Усиком перед его поединком против Джошуа.

"Владимир Кличко однозначно поделится своим опытом с Александром перед боем с Джошуа. Я в этом уверен", - сказал Красюк.

Кличко проиграл Джошуа нокаутом в 2017 году и завершил после этого карьера.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) и имеет 25 сентября встретиться с Джошуа. Британец является чемпионом WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 7 июля Александр Красюк заявил, что в случае победы Александра Усика над Джошуа, украинский и британский боксеры встретятся в реванше.

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