Об этом рассказал промоутер Александр Красюк в интервью SecondsOut.

"Усик защищал свой дом. У него была возможность пообщаться со многими военными, он посещал госпитали. Большинство военных говорили ему ехать и драться. Потому что это поможет Украине в другом смысле. Это привлечет внимание к Украине десятки миллионов людей по всему миру: флаг Украины будет в ринге, раздастся гимн Украины", - сказал Красюк.

По его словам, именно это склонило Усика к решению покинуть Украину и согласиться на второе сражение с Джошуа.

"Это был момент, когда он принял окончательное решение участвовать. Затем мы занялись переговорами, получили официальное разрешение от государства на выезд из страны, чтобы принять участие в этом поединке. Мы покинули Украину вместе с Усиком в один день, через один пограничный пункт и одну очередь", - отметил Красюк.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в сверхтяжелом весе, которые он в сентябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа. 20 августа украинский и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.

21 июня Тайсон Фьюри заявил , что у Энтони Джошуа мало шансов взять реванш у Александра Усика.

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