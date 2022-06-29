Промоутер рассказал, что военные сказали Усику перед его отъездом из Украины
Военные посоветовали боксеру Александру Усику оставить Украину ради реванша с британцем Энтони Джошуа
Об этом рассказал промоутер Александр Красюк в интервью SecondsOut.
"Усик защищал свой дом. У него была возможность пообщаться со многими военными, он посещал госпитали. Большинство военных говорили ему ехать и драться. Потому что это поможет Украине в другом смысле. Это привлечет внимание к Украине десятки миллионов людей по всему миру: флаг Украины будет в ринге, раздастся гимн Украины", - сказал Красюк.
По его словам, именно это склонило Усика к решению покинуть Украину и согласиться на второе сражение с Джошуа.
"Это был момент, когда он принял окончательное решение участвовать. Затем мы занялись переговорами, получили официальное разрешение от государства на выезд из страны, чтобы принять участие в этом поединке. Мы покинули Украину вместе с Усиком в один день, через один пограничный пункт и одну очередь", - отметил Красюк.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в сверхтяжелом весе, которые он в сентябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа. 20 августа украинский и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.
-
21 июня Тайсон Фьюри заявил , что у Энтони Джошуа мало шансов взять реванш у Александра Усика.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.36
Покупка 34.36Продажа 35.18
-
EUR
Покупка 35.84Продажа 37.06
- Актуальное
- Важное