Промоутер призвал Уайлдера не уходить на пенсию и нашел ему соперника
Британский промоутер Эдди Хирн призвал американца Деонтея Уайлдера не покидать бокс и предложил ему встретиться с британцем Дереком Чисорой
Об этом заявил промоутер британца Эдди Хирн, сообщает BoxingNews24 .
Он призвал Деонтея Уайлдера вернуться на ринг после двух подряд поражений от британца Тайсона Фьюри в бою за титул чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) и встретиться с Дереком Чисорой.
"После прошлого боя против Тайсона Фьюри, Уайлдер приобрел много поклонников. Деонтей, мы очень ждем тебя в ринге снова. Я слышал, что были разговоры о выходе на пенсию, но впереди еще много работы и так много отличных боев. У меня есть идеальный соперник для тебя - Дерек Чисора. Уайлдер может считать, что это легкий бой для него, но Дерек готов", - сказал Хирн.
Дерек Чисора в октябре 2020 года провел конкурентное сражение против украинца Александра Усика и проиграл ему по очкам.
Деонтей Уайлдер с 2015 по 2020 год владел титулом чемпиона мира WBC.
- Напомним, 22 декабря Дерек Чисора объявил о намерении встретиться с американцем Деонтеем Уайлдером.
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