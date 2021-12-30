Промоутер призвал Уайлдера не уходить на пенсию и нашел ему соперника

Об этом заявил промоутер британца Эдди Хирн, сообщает BoxingNews24 .

Он призвал Деонтея Уайлдера вернуться на ринг после двух подряд поражений от британца Тайсона Фьюри в бою за титул чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) и встретиться с Дереком Чисорой.

"После прошлого боя против Тайсона Фьюри, Уайлдер приобрел много поклонников. Деонтей, мы очень ждем тебя в ринге снова. Я слышал, что были разговоры о выходе на пенсию, но впереди еще много работы и так много отличных боев. У меня есть идеальный соперник для тебя - Дерек Чисора. Уайлдер может считать, что это легкий бой для него, но Дерек готов", - сказал Хирн.

Дерек Чисора в октябре 2020 года провел конкурентное сражение против украинца Александра Усика и проиграл ему по очкам.

Деонтей Уайлдер с 2015 по 2020 год владел титулом чемпиона мира WBC.