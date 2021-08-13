Промоутер признался, когда может состояться бой-реванш Ломаченко с Лопесом
Глава Top Rank Боб Арум заявил, что реванш Василия Ломаченко против чемпиона мира Теофимо Лопеса может произойти в следующем году
Об этом Арум сообщил в интервью YouTube-канала Barbershop Conversations Live.
По словам Арума, бой Ломаченко-Лопес может состояться весной 2022 года.
"Я надеюсь, что реванш Лопеса и Ломаченко состоится весной 2022 года. Надеюсь, что бой Лопеса против Камбососа все же состоится, а затем в первом квартале следующего года мы сможем устроить реванш, который хотят увидеть болельщики", - сказал Боб Арум.
В октябре 2020 года Ломаченко проиграл Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации), IBF (Международной боксерской федерации) и WBO и лишился звания чемпиона мира.
- 29 июля сообщалось, что Ломаченко должен провести следующий поединок 11 декабря .
- 31 июля стало известно, что Василий Ломаченко может провести следующий бой против Ричарда Комми из Ганы.
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