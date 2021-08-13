Промоутер признался, когда может состояться бой-реванш Ломаченко с Лопесом

Об этом Арум сообщил в интервью YouTube-канала Barbershop Conversations Live.



По словам Арума, бой Ломаченко-Лопес может состояться весной 2022 года.



"Я надеюсь, что реванш Лопеса и Ломаченко состоится весной 2022 года. Надеюсь, что бой Лопеса против Камбососа все же состоится, а затем в первом квартале следующего года мы сможем устроить реванш, который хотят увидеть болельщики", - сказал Боб Арум.

В октябре 2020 года Ломаченко проиграл Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации), IBF (Международной боксерской федерации) и WBO и лишился звания чемпиона мира.