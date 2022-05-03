Промоутер придумал, как заставить Фьюри сразиться с победителем боя Усик – Джошуа

Об этом сообщает BoxingNews24.

По его словам, когда Тайсон Фьюри увидит реванш украинца Александра Усика против британца Энтони Джошуа, то захочет встретиться с его победителем.

"Вскоре я встречусь с Тайсоном и мы с ним поговорим, но это не значит, что мы будем говорить о его выходе на пенсию. Я не собираюсь его подталкивать к чему-то. Когда Тайсон говорит, что ушел на пенсию, он подразумевает настоящее время, но будет ли он придерживаться такого мнения через несколько месяцев, это уже другой вопрос. Я думаю, что бой Усика против Джошуа снова взбудоражит кровь Фьюри", – сказал Арум.

Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета) в сверхтяжелом весе.

Александр Усик является чемпионом WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Ожидается, что в июле он встретится в реванше с Энтони Джошуа.

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