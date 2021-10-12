Промоутер придумал, как Усику, Фьюри и Джошуа определять настоящего абсолютного чемпиона мира

Об этом заявил промоутер Джошуа Эдди Хирн в интервью iFL TV.

По его словам, он надеется, что Тайсон Фьюри проведет защиту титула WBC (Всемирного боксерского совета) против обязательного претендента и соотечественника из Великобритании Диллиан Уайта.

"Как фанаты, мы должны просить Тайсона Фьюри провести поединок против Диллиана Уайта. Представьте себе это шоу, представьте бой. Будет более миллиона покупок платных трансляций, на стадион будут распроданы все билеты. Это большой поединок. Победитель боя Фьюри - Уайт сразится с победителем поединка Александра Усика против Джошуа ", - сказал Хирн.

Украинец Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил британца Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри 10 октября нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC.



Напомним, 7 октября WBC объявила, что победитель поединка между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером будет 30 дней, чтобы договориться с Александром Усиком о бое за звание абсолютного чемпиона мира.

10 октября Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира WBC в поединке против Деонтея Уайлдера.

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