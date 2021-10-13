Промоутер предостерег Джошуа от повторного боя с Усиком

Об этом сообщает Sky Sports.



"Сейчас боя Усик - Фьюри не будет, потому что Джошуа активировал реванш. Это его выбор. Дали бы ему промежуточный бой, дали бы вернуться на победный путь. Ему нельзя сразу драться с Усиком. Его едва не нокаутировали в первом бою, а сейчас он точно получил нокаут. Как он может выиграть в реванше? Я не вижу пути для него", - сказал промоутер Фрэнк Уоррен.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри 10 октября нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).

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