Промоутер предостерег Джошуа от повторного боя с Усиком
Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри заявил, что у Энтони Джошуа нет шансов в ответном бою с Александром Усиком
Об этом сообщает Sky Sports.
"Сейчас боя Усик - Фьюри не будет, потому что Джошуа активировал реванш. Это его выбор. Дали бы ему промежуточный бой, дали бы вернуться на победный путь. Ему нельзя сразу драться с Усиком. Его едва не нокаутировали в первом бою, а сейчас он точно получил нокаут. Как он может выиграть в реванше? Я не вижу пути для него", - сказал промоутер Фрэнк Уоррен.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри 10 октября нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- Напомним, 10 октября Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира WBC в поединке против Деонтея Уайлдера.
- 12 октября Тайсон Фьюри отобрал у Александра Усика лидерство в рейтинге лучших тяжеловесов мира по версии BoxRec.
- 13 октября промоутер Александр Красюк заявил, что Усик гораздо сильнее Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера в техническом мастерстве.
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