Промоутер "поставил точку" в разговорах о следующем сопернике Усике

Об этом сообщает Sky Sports.

По словам Красюка, заявления, что в следующем поединке Усик может встретиться в поединке за звание абсолютного чемпиона мира с Фьюри, не более чем разговоры, и соперником украинца, как и планировалось, станет Джошуа.

"Следующий соперник Усика - Джошуа. Это наш выбор. Некоторые разговоры все еще продолжаются, но приоритет - реванш с Джошуа. Усик никогда и не надеялся, что Джошуа позволит ему сначала встретиться с Фьюри. То есть он рассматривал его только как запасной вариант или альтернативу. Но главная цель всегда оставалась без изменений - реванш с Джошуа", - сказал Красюк.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Весной 2022 года запланирован реванш между Усиком и Джошуа, который был предусмотрен контрактом на первый бой.

Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 5 декабря промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что бой британского боксера против Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира может состояться в марте 2022 года.

7 декабря Энтони Джошуа заверил, что не намерен отказываться от второго поединка против Александра Усика.

8 декабря Всемирный боксерский совет обязал Тайсона Фьюри провести защиту титула в поединке против Диллиана Уайта.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb