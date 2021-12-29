Промоутер поставил точку в разговорах о реванше Ломаченко и Лопеса

Об этом сообщает BoxingNews24.

По словам промоутера, Теофимо Лопес непременно вернется после утраты звания абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) из-за поражения от австралийца Джорджа Камбососа. Но американец будет выступать в другом весе - первой полусредней категории (до 63,5 кг).

"Я не сомневаюсь, что он вернется. Он устроил нам один из лучших боев уходящего года. Вероятно, пора подняться Теофимо в первый полусредний вес. У меня есть соперник в этой весовой категории. Монтана Лав, наш недавний контракт из Кливленда. Он засветился через неделю после боя Лопеса и Камбососа. Если Лопес решится подняться в весе, Монтана ждет тебя. Скоро увидимся", - сказал Хирн, организовавший предыдущий поединок американца.

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Джордж Камбосос 28 ноября одолел Теофимо Лопеса и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира. Американец завладел им в октябре 2020-го благодаря победе над Василием Ломаченко. Украинец пытался получить реванш, однако Лопес отказался проводить второй поединок.