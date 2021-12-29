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Промоутер поставил точку в разговорах о реванше Ломаченко и Лопеса

29 декабря, 2021 среда
09:35
Спорт

Промоутер Эдди Хирн заявил, что американский боксер Теофимо Лопес, победивший украинца Василия Ломаченко, сменит весовую категорию

Об этом сообщает BoxingNews24.

По словам промоутера, Теофимо Лопес непременно вернется после утраты звания абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) из-за поражения от австралийца Джорджа Камбососа. Но американец будет выступать в другом весе - первой полусредней категории (до 63,5 кг).

"Я не сомневаюсь, что он вернется. Он устроил нам один из лучших боев уходящего года. Вероятно, пора подняться Теофимо в первый полусредний вес. У меня есть соперник в этой весовой категории. Монтана Лав, наш недавний контракт из Кливленда. Он засветился через неделю после боя Лопеса и Камбососа. Если Лопес решится подняться в весе, Монтана ждет тебя. Скоро увидимся", - сказал Хирн, организовавший предыдущий поединок американца.

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Джордж Камбосос 28 ноября одолел Теофимо Лопеса и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира. Американец завладел им в октябре 2020-го благодаря победе над Василием Ломаченко. Украинец пытался получить реванш, однако Лопес отказался проводить второй поединок.

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Бокс
Эдди Хирн
Теофимо Лопес
Джордж Камбосос
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