Промоутер понизил шансы Джошуа в повторном бою с Усиком
Промоутер Фрэнк Уоррен, который представляет интересы Тайсона Фьюри, не верит, что Джошуа сможет победить Александра Усика в повторном бою
Об этом сообщает Boxingscene.
По словам промоутера, Усик не потеряет свою форму перед повторным боем с Джошуа.
"Неделю назад на стадионе " Тоттенхэма " были яркие фейерверки, но они оказались единственными выстрелами от Джошуа. Усик погасил огонь Эй-Джея. Как же мы все хотели бы увидеть Фьюри против Джошуа на пике их возможностей. Но теперь этого не будет. В отличие от Руиса, прежнего обидчика Джошуа, которого Энтони одолел затем в повторном бою, Усик не будет ходить по вечеринкам и не потеряет ужасным образом свою форму ", - сказал Фрэнк Уоррен.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 25 сентября, Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.
- Тайсон Фьюри заявил, что надеялся на победу своего соотечественника Энтони Джошуа в бою против Александра Усика.
- 30 сентября стало известно, что повторный бой между Усиком и Джошуа может произойти в Украине.
- 1 октября боксер Александр Усик рассказал, как изменилось поведение его детей после того, как украинец стал чемпионом мира.
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