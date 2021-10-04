Промоутер понизил шансы Джошуа в повторном бою с Усиком

Об этом сообщает Boxingscene.



По словам промоутера, Усик не потеряет свою форму перед повторным боем с Джошуа.

"Неделю назад на стадионе " Тоттенхэма " были яркие фейерверки, но они оказались единственными выстрелами от Джошуа. Усик погасил огонь Эй-Джея. Как же мы все хотели бы увидеть Фьюри против Джошуа на пике их возможностей. Но теперь этого не будет. В отличие от Руиса, прежнего обидчика Джошуа, которого Энтони одолел затем в повторном бою, Усик не будет ходить по вечеринкам и не потеряет ужасным образом свою форму ", - сказал Фрэнк Уоррен.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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