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Промоутер подтвердил дату и место боя между Фьюри и Усиком

12 мартa, 2023 воскресенье
14:13
Спорт

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 29 апреля в Лондоне

Об этом промоутер британца Фрэнк Уоррен рассказал в интервью talkSPORT .

По его словам, бой между Фьюри и Усиком состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

"Все в силе. С контрактами разобрались. Мы просто должны продолжать двигаться вперед, уверен, поединок состоится. 29 апреля будет датой боя. На каком-то этапе я не был уверен, подойдет ли Тайсону эта дата, но он в порядке. Мы должны подписать контракты . Все работают, чтобы все завершить", - рассказал Уоррен.

Он отметил, что бой между Фьюри и Усиком будет лучшим в тяжелом весе за многие годы.

"Это впервые четыре пояса будут на кону. Это самый большой бой в сверхтяжелом весе за неизвестно сколько лет. Оба боксера непобеждены, оба в расцвете сил. Это будет фантастическое и самое кассовое событие, когда-либо происходившее на "Уэмбли". Говорю не только о бокс, а вообще", - сказал Уоррен.

Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

  • 11 марта Александр Усик заявил, что согласен на распределение гонораров 70:30 в пользу Тайсона Фьюри, но потребовал, чтобы британец передал 1 млн фунтов на нужды Украины.
  • Тайсон Фьюри в ответ заявил, что начал подготовку к бою за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе против Александра Усика.
  • Кроме того, стало известно, что бывший чемпион мира WBO в сверхтяжелом весе Джозеф Паркер будет помогать Тайсону Фьюри готовиться к бою с Александром Усиком.
Бокс
Тайсон Фьюри
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