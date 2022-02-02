Промоутер оценил риски, которые несет участие Усика в матче с профессиональными футболистами

Об этом сообщает Tribuna.com .

По его словам, участие Усика в составе команды первой лиги "Полесье" из Житомира в предсезонном турнире Winter Cup в Турции является маркетинговым ходом.

"Усик очень сознательный. Он очень скрупулезно относится к своей боксерской карьере, здоровье – именно то, на чем базируется его карьера. Я уверен, что никаких рисков это событие не будет для него нести. этом турнире носит маркетинговую цель. Привлечь больше внимания к этому событию. Думаю, что его личность хорошо справится с этой целью", - сказал Красюк.

Он добавил, что говорить о том, что Усик будет играть некую принципиальную роль на футбольном поле неправильно.

"Он не профессиональный футболист, а профессиональный боксер. Мы можем пригласить профессионального футболиста на боксерский ринг и не будем от него ждать каких-то чрезвычайных действий", - убежден Красюк.

3 февраля "Полесье" сыграет с "Вересом". Также в турнире примут участие "Металлист" и "Черноморец".

"Полесье" ушло на зимний перерыв на девятом месте в первой лиге.

Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Усик до 15 лет занимался футболом в симферопольской "Таврии".

30 января стало известно, что чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик сыграет за футбольный клуб "Полесье".

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