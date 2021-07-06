Промоутер отметил роковую ошибку Джошуа при подготовке к бою с Усиком
Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что британец Энтони Джошуа имеет ложное представление о превосходстве над украинским боксером в габаритах
Об этом он заявил в интервью Pep Talk UK.
По словам Красюка, преимущество Джошуа в весе и росте над Усиком (198 см против 191 см), не будет таким поразительным, как может показаться перед поединком.
"Джошуа допускает ошибку, спаррингуя с крузерами, потому что Усик больше не крузер. Его вес будет всего на 4-5 кг меньше, чем у Энтони. Это не будет определяющим моментом для боя. Разница в росте у них - только 7 см", - сказал Красюк.
Он убежден, что это станет неожиданностью для британского тяжеловеса.
"Когда ребята наконец встретятся в ринге, то весь мир увидит, что Усик не такой уж и маленький, как все ожидают. Это будет определенным открытием для Джошуа, потому что Усик будет выглядеть гораздо крепче, чем он думает", - отметил Красюк.
Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе. Джошуа является чемпионом организации и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Ожидается, что бой Джошуа - Усик состоится 25 сентября в Лондоне.
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Напомним, 30 июня промоутер Боб Арум заявил, что Александра Усика к поединку с Энтони Джошуа будет готовить Анатолий Ломаченко .
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