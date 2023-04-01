Об этом сообщает Sky Sports .

По словам промоутера украинца Александра Красюка, следующим соперником Александра Усика станет официальный претендент на пояс WBA (Всемирной боксерской ассоциации) Даниэль Дюбуа, с представителями которого он уже начал переговоры.

Следующая опция для Усика – это обязательный бой по версии WBA. Поэтому следующий соперник – Даниэль Дюбуа. Я встречался с Джорджем Уорреном, чтобы обсудить, что мы хотим и можем сделать. Сейчас рассматриваем разные варианты, Лондон и Манчестер – среди них. Возможно, если мы найдем решение, то сможем организовать поединок в Великобритании", - рассказал Красюк.

Александр Усик владеет титулами WBA, WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).