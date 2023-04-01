Промоутер объявил имя следующего соперника Усика
Украинский боксер Александр Усик начал переговоры об организации поединка с британцем Даниэлем Дюбуа
Об этом сообщает Sky Sports .
По словам промоутера украинца Александра Красюка, следующим соперником Александра Усика станет официальный претендент на пояс WBA (Всемирной боксерской ассоциации) Даниэль Дюбуа, с представителями которого он уже начал переговоры.
Следующая опция для Усика – это обязательный бой по версии WBA. Поэтому следующий соперник – Даниэль Дюбуа. Я встречался с Джорджем Уорреном, чтобы обсудить, что мы хотим и можем сделать. Сейчас рассматриваем разные варианты, Лондон и Манчестер – среди них. Возможно, если мы найдем решение, то сможем организовать поединок в Великобритании", - рассказал Красюк.
Александр Усик владеет титулами WBA, WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- 22 марта стало известно, что Усик прекратил переговоры с Фьюри и проведет сражение с одним из обязательных претендентов на свои три титула.
- Промоутер украинца Александр Красюк объявил, что Александр Усик после срыва поединка с Тайсоном Фьюри начнет переговоры с другим британцем – Даниэлем Дюбуа.
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