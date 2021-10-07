Промоутер объяснил, почему запретил Фьюри и Уайлдеру устроить дуэль взглядов

Об этом сообщил журналист Грег Розенштейн в twitter.

По словам Арума, он запретил устраивать традиционную дуэль взглядов на финальной пресс-конференции, поскольку на сцене не было охраны.

"Они бы начали толкаться, если бы битва взглядов состоялась. На сцене не было охраны, а ведущая их подстрекала. Кто бы их остановил? Они оба очень эмоциональные ребята, они оскорбляли друг друга на глазах у всего мира, говорили о сопернике худшие вещи, но слова не причиняют вреда. Теперь вы хотите свести их, как злых псов, чтобы они что-то устроили. Битвы взглядов не было, и мы спасли бой ", - сказал Арум.

Тайсон Фьюри 9 октября в Лас-Вегасе (США) будет защищать пояс WBC (Всемирного боксерского совета) в поединке против Деонтея Уайлдера.

Фьюри и Уайлдер ранее уже встречались дважды - в декабре 2018 была зафиксирована ничья, а в феврале 2020-го британец победил нокаутом и отобрал у американца титул.



5 октября стало известно, что Тайсон Фьюри получит за третий бой против Деонтея Уайлдера $ 30 млн, а американец - $ 20 млн.

Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что Деонтей Уайлдер возьмет реванш у Тайсона Фьюри за поражение в 2020 году.

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