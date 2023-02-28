Промоутер объяснил, почему Усику и Фьюри не удается договориться о бое
Промоутер Эдди Хирн заявил, что украинский боксер Александр Усик должен согласиться на меньший гонорар, чтобы встретиться с британцем Тайсоном Фьюри
Об этом сообщает Boxing Social .
По словам Хирна, украинец должен согласиться на распределение призового фонда в пользу британца, чтобы поединок за звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе состоялся.
"Иногда, когда вы чего-то хотите, например абсолютного чемпионства, то должны проглотить соглашение. Обе стороны сейчас в такой ситуации, когда нужно пойти на уступки. Фьюри очевидно говорит, что не даст Усику 50 на 50. Усик же отвечает, что не согласится, ведь есть три пояса. Кто-то должен пойти на уступки, если они хотят, чтобы бой состоялся", - убежден Эдди Хирн, промоутер другого британского тяжеловеса Энтони Джошуа.
Он добавил, что коммерческая привлекательность Фьюри больше, чем у Усика.
"Реальность такова, что коммерческая ценность Тайсона Фьюри находится на другом уровне, чем Александра Усика", – сказал Хирн.
Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 15 февраля промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил , что украинец настаивает, чтобы призовой фонд в бою против Тайсона Фьюри распределялся поровну.
- 26 февраля стало известно, что Фьюри настаивает на том, чтобы призовой фонд поединка с Усиком распределялся в пропорции 60:40 в его пользу.
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