Об этом сообщает Boxing Social .

По словам Хирна, украинец должен согласиться на распределение призового фонда в пользу британца, чтобы поединок за звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе состоялся.

"Иногда, когда вы чего-то хотите, например абсолютного чемпионства, то должны проглотить соглашение. Обе стороны сейчас в такой ситуации, когда нужно пойти на уступки. Фьюри очевидно говорит, что не даст Усику 50 на 50. Усик же отвечает, что не согласится, ведь есть три пояса. Кто-то должен пойти на уступки, если они хотят, чтобы бой состоялся", - убежден Эдди Хирн, промоутер другого британского тяжеловеса Энтони Джошуа.

Он добавил, что коммерческая привлекательность Фьюри больше, чем у Усика.

"Реальность такова, что коммерческая ценность Тайсона Фьюри находится на другом уровне, чем Александра Усика", – сказал Хирн.

Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).