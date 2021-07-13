Промоутер объяснил, почему Усик и Джошуа медлят с подписями под контрактом на бой

Об этом Красюк рассказал в интервью Luckypunch.net.

По его словам, бой состоится 25 сентября в Лондоне, а сейчас осталось только дождаться его официального объявления.

"Бой Усик - Джошуа должен пройти 25 сентября на стадионе" Тоттенхэм "в Лондоне. Официальное объявление будет, когда K2, Matchroom Boxing, Джошуа и Усик в своих социальных сетях опубликуют новость о том, что контракт подписан и бой состоится. Информация о дате проведения боя ни для кого уже не является секретом. состоится бой на 100%, можно будет сказать только тогда, когда боксеры выйдут на ринг и прозвучит гонг ", - сказал Красюк.

Он добавил, что сейчас осталось уладить лишь некоторые юридические аспекты контракта.

"Сегодня мы уже отправили Александру чистовые варианты контрактов на согласование. Это уже чисто формальный вопрос времени: сегодня или завтра поставим под контрактом свои подписи. Конечно, это уже продолжается некоторое время. Юридические аспекты этого контракта очень важны, потому что он отличается от обычного. Мы прописываем условия сразу двух поединков. Мы делаем так, чтобы максимально согласовать условия реванша после того, как Усик победит Джошуа ", - пояснил Красюк.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) и имеет 25 сентября встретиться с Джошуа. Британец является чемпионом WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).