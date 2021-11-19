Промоутер объяснил, почему не может организовать для Ломаченко реванш против Лопеса

Об этом он рассказал FightHype.com.



"Нам нужно было бы организовать бой между победителем боя Ломаченко – Комми с Лопесом, но Теофимо сказал, что он не хочет снова драться с Василием. Мы не можем заставить это сделать. Так что я хотел бы увидеть бой Теофимо против Шакура Стивенсона. Я не знаю, захочет ли Шакур подниматься в легкий вес. Это решать им, я не разговаривал со Стивенсоном по этому поводу", – сказал промоутер Боб Арум.

В октябре 2020 года обладатель пояса IBF (Международной боксерской федерации) Теофимо Лопес нанес поражение Василию Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) и лишил его титулов WBC (Всемирного боксерского совета), WBC ) и WBO (Всемирной боксерской организации).

Теофимо Лопес 27 ноября в бою против австралийца Джорджа Камбососа будет впервые защищать звание абсолютного чемпиона мира, которое он получил в октябре 2020 года в поединке против украинца Василия Ломаченко.

Василий Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке встретится с бывшим чемпионом мира IBF Ричардом Комми из Ганы.