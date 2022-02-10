Промоутер объяснил, почему бой Ломаченко против абсолютного чемпиона не имеет смысла
Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что абсолютному чемпиону мира австралийцу Джорджу Камбососу нет смысла драться с Василием Ломаченко, поскольку у украинца нет ни одного титула
Об этом Хирн заявил в интервью YouTube-каналу KO Artist Sports.
По словам промоутера, ведущего дела другого претендента на бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) Дэвин Хейни из США, Джорджу Камбососу нет смысла драться с Василием Ломаченко.
"Знаю, что у Камбососа есть вариант боя с Ломаченко. Но зачем нужен этот поединок? Это просто обязательная защита. Хейни готов принять этот бой и провести его в Австралии. Хейни без проблем туда поедет. Дэвин нацелен на величие, поэтому он даже считает предпочитает завоевать титулы на выезде", – сказал Хирн.
Он добавил, что продолжает настаивать, что Камбосос нельзя считать полноправным абсолютным чемпионом.
"Считаю, что Камбосос желает боя с Хейни. Джордж разочарован, что на самом деле не абсолютный чемпион. Камбосос должен быть абсолютом, но это не так. Он станет им, если победит Хейни в этом бою", - сказал Хирн.
Джордж Камбосос владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и "франчайзинговым" поясом WBC (Всемирного боксерского совета).
Девин Хейни является "обычным" чемпионом WBC, а Василий Ломаченко – бывшим обладателем титулов WBC, WBO и WBA.
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Напомним, 2 февраля Джордж Камбосос заявил, что проведет следующий поединок против Василия Ломаченко или американца Дэвина Хейни.
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