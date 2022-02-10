Промоутер объяснил, почему бой Ломаченко против абсолютного чемпиона не имеет смысла

Об этом Хирн заявил в интервью YouTube-каналу KO Artist Sports.

По словам промоутера, ведущего дела другого претендента на бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) Дэвин Хейни из США, Джорджу Камбососу нет смысла драться с Василием Ломаченко.

"Знаю, что у Камбососа есть вариант боя с Ломаченко. Но зачем нужен этот поединок? Это просто обязательная защита. Хейни готов принять этот бой и провести его в Австралии. Хейни без проблем туда поедет. Дэвин нацелен на величие, поэтому он даже считает предпочитает завоевать титулы на выезде", – сказал Хирн.

Он добавил, что продолжает настаивать, что Камбосос нельзя считать полноправным абсолютным чемпионом.

"Считаю, что Камбосос желает боя с Хейни. Джордж разочарован, что на самом деле не абсолютный чемпион. Камбосос должен быть абсолютом, но это не так. Он станет им, если победит Хейни в этом бою", - сказал Хирн.

Джордж Камбосос владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и "франчайзинговым" поясом WBC (Всемирного боксерского совета).

Девин Хейни является "обычным" чемпионом WBC, а Василий Ломаченко – бывшим обладателем титулов WBC, WBO и WBA.

Напомним, 2 февраля Джордж Камбосос заявил, что проведет следующий поединок против Василия Ломаченко или американца Дэвина Хейни.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb