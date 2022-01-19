Промоутер объяснил, почему абсолютный чемпион мира должен сразиться с Ломаченко, а не Хейни
Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что Джорджу Камбососу следует выбирать в соперники украинца, поскольку другого претендента на поединок Дэвина Хейни в Австралии никто не знает
Об этом сообщает FightHype.com .
По его словам, Ломаченко хорошо знают во всем мире, поэтому Камбососу в соперники по поединку за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) следует выбирать именно украинца, а не обладателя "обычного" титула WBC (Всемирного боксерского совета) Дэвин Хейни из США.
"Правду говоря, в Австралии никто не знает Дэвина Хейни. Его поединки там вообще нигде не показывали. Все, кто следит за боксом во всем мире, включая Австралию, знают Ломаченко. Так что бой Камбососа с Ломаченко в Австралии будет гораздо больше, чем с Хейни", – убежден Арум.
Он добавил, что переговоры о бое украинца и австралийца продвигаются успешно.
"Мы общаемся с Лу Дибеллой и Питером Каном. Мы настроены оптимистично, потому что у нас действительно хорошие связи в Австралии. Коронавирус стоит на нашем пути, но я думаю, что все будет хорошо. ESPN готов взять на себя ответственность, чтобы провести этот бой", - заверил Арум.
Джордж Камбосос 28 ноября 2021 одолел американца Теофимо Лопеса и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира.
Василий Ломаченко 12 декабря 2021 победил гонца Ричарда Комми и получил интерконтинентальный титул WBO (Всемирной боксерской организации).
- Напомним, 18 января сообщалось, что Василий Ломаченко ведет переговоры о поединке с Джорджем Камбососом.
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