Промоутер объяснил, почему абсолютный чемпион мира должен сразиться с Ломаченко, а не Хейни

Об этом сообщает FightHype.com .

По его словам, Ломаченко хорошо знают во всем мире, поэтому Камбососу в соперники по поединку за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) следует выбирать именно украинца, а не обладателя "обычного" титула WBC (Всемирного боксерского совета) Дэвин Хейни из США.

"Правду говоря, в Австралии никто не знает Дэвина Хейни. Его поединки там вообще нигде не показывали. Все, кто следит за боксом во всем мире, включая Австралию, знают Ломаченко. Так что бой Камбососа с Ломаченко в Австралии будет гораздо больше, чем с Хейни", – убежден Арум.

Он добавил, что переговоры о бое украинца и австралийца продвигаются успешно.

"Мы общаемся с Лу Дибеллой и Питером Каном. Мы настроены оптимистично, потому что у нас действительно хорошие связи в Австралии. Коронавирус стоит на нашем пути, но я думаю, что все будет хорошо. ESPN готов взять на себя ответственность, чтобы провести этот бой", - заверил Арум.

Джордж Камбосос 28 ноября 2021 одолел американца Теофимо Лопеса и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира.

Василий Ломаченко 12 декабря 2021 победил гонца Ричарда Комми и получил интерконтинентальный титул WBO (Всемирной боксерской организации).