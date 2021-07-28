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Промоутер объяснил, как Усик может сорвать супербой Джошуа - Фьюри

28 июля, 2021 среда
11:44
Спорт

В случае побед украинца Александра Усика над британцем Энтони Джошуа, его бой с соотечественником Тайсоном Фьюри снова придется отложить

Об этом рассказал промоутер британца Эдди Хирн, сообщает talkSport.

По его словам, вероятной датой боя Джошуа - Фьюри пока выглядит февраль 2022 года. Однако, если британец проигрывает Усику в сентябре, он проведет с украинцем реванш и поединок двух тяжеловесов из Великобритании придется перенести на неопределенный срок.

"Мы всегда хотели провести бой Джошуа - Фьюри в декабре. Но Джошуа сразится в сентябре, бой Фьюри с Уайлдером перенесли на октябрь, так что более реалистично выглядит февраль. Есть большое предложение от Саудовской Аравии провести поединок там. Но, давайте сначала Джошуа победит Усика, потому что, если это пойдет не по плану, мы можем забыть о бое с Фьюри ", - сказал Хирн.

Джошуа и Тайсон Фьюри должны были встретиться этим летом, но бой сорвался, поскольку чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета) заставили драться с американцем Деонтеем Уайлдером.

Джошуа проведет следующий поединок 25 сентября в Лондоне против украинца Александра Усика.

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
Деонтей Уайлдер
Эдди Хирн
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