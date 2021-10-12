Промоутер объяснил, что должно случиться, чтобы Усик и Фьюри немедленно провели бой за титул абсолютного чемпиона мира

Об этом сообщает Talk Sport .



По словам Уоррена, бой Фьюри и Усика легко организовать.



"У Усика есть опция реванша с Джошуа. Если Энтони захочет отойти в сторону, то я уверен, что мы сможем легко устроить бой Фьюри - Усик. Пойдет ли на это Джошуа? Я сомневаюсь. Возможно, он это сделает, но я не знаю точно. Мы бы хотели устроить этот бой. Если Тайсон захочет продолжать боксировать, то ему придется защищать титул", - сказал промоутер Фрэнк Уоррен.

Тайсон Фьюри 10 октября нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил британца Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).