Промоутер объяснил, что должно случиться, чтобы Усик и Фьюри немедленно провели бой за титул абсолютного чемпиона мира
Промоутер Фрэнк Уоррен объяснил, что Энтони Джошуа должен отказаться от реванша, чтобы Александр Усик и Тайсон Фьюри немедленно провели бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе
Об этом сообщает Talk Sport .
По словам Уоррена, бой Фьюри и Усика легко организовать.
"У Усика есть опция реванша с Джошуа. Если Энтони захочет отойти в сторону, то я уверен, что мы сможем легко устроить бой Фьюри - Усик. Пойдет ли на это Джошуа? Я сомневаюсь. Возможно, он это сделает, но я не знаю точно. Мы бы хотели устроить этот бой. Если Тайсон захочет продолжать боксировать, то ему придется защищать титул", - сказал промоутер Фрэнк Уоррен.
Тайсон Фьюри 10 октября нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил британца Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 7 октября WBC объявила, что у победителя поединка между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером будет 30 дней, чтобы договориться с Александром Усиком о бое за звание абсолютного чемпиона мира.
- 10 октября Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира WBC в поединке против Деонтея Уайлдера.
- 12 октября Тайсон Фьюри отобрал у Александра Усика лидерство в рейтинге лучших тяжеловесов мира по версии BoxRec.
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