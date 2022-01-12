Промоутер обвинил WBC в срыве супербоя Усик - Фьюри

Об этом сообщает vRINGe.com.

По словам Эдди Хирна, он собирался уговорить британца Энтони Джошуа отсрочить реванш с Александром Усиком и позволить Тайсону Фьюри подраться с украинцем за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Однако все испортило решение WBC (Всемирного боксерского совета) о распределении гонораров последнего в бою с обязательным претендентом на титул Диллианом Уайтом из Великобритании.

"Все разговоры о том, чтобы Джошуа отошел в сторону и позволил Усику и Фьюри определить абсолютного чемпиона, сразу стали неактуальными. Ведь я собирался об этом поговорить с Джошуа, хотя его этот вариант и не устраивает. Это решение все усложняет. намерение обжаловать решение WBC в арбитражном суде. А это дополнительное время", - объяснил Хирн.

Он добавил, что планировал договориться об отступных Джошуа и Уайта.

"Это усложняет всю процедуру, а она и так была непростой: договориться об отступных и для Энтони, и для Диллиана, прописать в контракте все необходимые пункты, удовлетворить все четыре стороны. Представьте, как это все сложно и долго", - отметил Хирн.

Тайсон Фьюри 10 октября 2021 года в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).

WBC обязала его провести обязательную защиту титула в бою против Диллиана Уайта.

Александр Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у британца титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 11 января Тайсон Фьюри и Диллиан Уайт получили неделю, чтобы договориться о поединке за звание чемпиона мира WBC.

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